«Холопы» и «рабы». Алле Пугачевой не подошел русский народ?

За свою длинную певческую карьеру у Аллы Пугачевой не нашлось ни одной действительно мощной песни, которая бы смогла поднять народ. В этом плане она существенно проигрывает Кобзону, Газманову или даже Полине Гагариной с ее композицией «Кукушка» Виктора Цоя.

И когда пришел по-настоящему важный момент для ее страны, певица стремительно ее покинула. Полугодовое отсутствие артистка объяснила «отдыхом», продемонстрировала всю себя сполна, открывая с ноги дверь лимузина со словами: «Приехала в головах наводить порядок и набить морду одному человеку».

Оппозиционные политэксперты объявили, что Пугачева приехала, чтоб возглавить восстание против Владимира Путина. Но Алла Борисовна поспешно вновь покинула родину, и выдала следующее: «Какое же это счастье, что меня ненавидят те люди, которых я терпеть не могла всегда. Если бы им я нравилась, это означало бы лишь, что я и пела зря, и жила зря. Причина, думаю, ясна. Пусть теперь все скрежещут зубами. Были холопами, а стали рабами».

Чем Алле Пугачевой не подошел русский народ? Подобная риторика никак характерна для обладательницы звания «Народный артист СССР».

А правда в том, что десятилетиями Примадонна решала вопросы исключительно договоренностями с сильными мира сего. И, по всей видимости была уверена, что на этот раз тоже так будет.