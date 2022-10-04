Кристина Асмус опубликовала новые снимки с дочерью Анастасией от Гарика Харламова

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Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана
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ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского
ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z». По данным с
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Сергей Наев, командующий объединенными силами ВСУ, не исключает возможность ВС РФ направить армию на Киев. Как утверждает генерал-лейтенант, такие
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