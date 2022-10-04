Кристина Асмус опубликовала новые снимки с дочерью Анастасией от Гарика Харламова

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Кристина Асмус опубликовала новые снимки с дочерью Анастасией от Гарика Харламова
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Фото из открытых источников

Кристина Асмус опубликовала новые фото с дочерью Настей от Гарика Харламова. Артистка похвасталась снимками в соцсетях.

Кристина родила дочь, будучи в браке с шоуменом. После развода девочка осталась с мамой. Несмотря на это, юморист принимает активное участие в воспитании наследницы.

Вчера Асмус показала своим поклонникам совместные кадры с дочуркой. Также актриса поделилась впечатлениями от премьеры телесериала «Тетя Марта» на СТС. Как написала артистка, из-за выхода проекта она впервые за последние десять лет включила телевизор.

 

Звезда призналась, что очень торопилась домой после репетиции, чтобы не опоздать. В итоге Кристина и Анастасия посмотрели два первых эпизода и получили море положительных эмоций от увиденного:

«Сериал добрый, светлый, семейный! Прекрасный юмор, хороший монтаж, музыка и анимаци! Настя спросила: «а когда будет продолжение?! » Это высокая оценка! Спасибо нашей команде, счастье созидать вместе! С премьерой, ура!!!!!»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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