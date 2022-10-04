Критик Сергей Соседов пожелал Алле Пугачевой, чтобы она в РФ больше никогда не возвращалась

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов больше не желает видеть Аллу Пугачеву в России и не скрывает этого. Историк музыки пожелал Примадонне, чтобы она больше никогда не возвращалась в РФ.

Сергей Соседов не одобрил поспешный отъезд Аллы Борисовной в Израиль:

«Не понимаю, почему много внимания приковано к третьеразрядной певичке, которая давно, лет 20 лет, не поет. Чем она заслужила столько внимания? Поразительно, из нее делают идола. Она ведь пустышка, почему все спрашивают и говорят о ней, почему кого-то интересует ее мнение? Советский Союз развалился давным-давно, а Пугачиха осталась в том времени. Сейчас 21 век на дворе, но она в него не смогла войти. Выйдете на улицу и спросите людей: вам интересно мнение Пугачевой? Один, может быть, согласится, пять уйдут, а остальные пошлют отборным матом вас и ее»,– возмутился критик.





Соседов также добавил, что ему не безразлична ситуация с отъездом артистки:

«Нет, мне не все равно, вернется она обратно или нет. Моя мечта, чтобы она больше никогда не возвращалась сюда! Но, думаю, мечта моя несбыточная. Для меня огромное счастье было бы, если бы Пугачеву приняли в Израиле, однако помимо России она нигде никому не нужна! Но и здесь, кто сейчас слушает ее, помимо несчастных фанаток, у которых совсем поехала крыша».