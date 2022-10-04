Критикующий Цискаридзе актер Садальский допустил свой отъезд из РФ

Стас Садальский, который активно критикует Николая Цискаридзе, задумался об отъезде из РФ. Актер на всякий случай уточнил, что впереди у него долгожданный отпуск.

Скандальный блогер и артист Стас Садальский признался в своем микроблоге, что он подумывает уехать из России. Однако об эмиграции речи не идет. Станислав уедет на несколько дней.

Как уточняет актер, в декабре у него есть десять свободных дней. Сейчас он думает над тем, где их провести. Наверное, Садальский отдохнет за пределами РФ, где зимой холодно и сыро, поэтому за комфортный отдых придется забыть.

«В декабре есть 10 дней свободных, куда мне поехать, советуйте. Запишут, во враги, как сказала Воробей», — написал актер.

Поклонники посоветовали артисту ехать в Черногогию. В данное время это безвизовая страна с хорошим климатом, роскошной природой и, конечно же, морем.