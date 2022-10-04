«МК»: МК: Виктор Дробыш высказался о возможной мобилизации подопечных артистов

После начала спецоперации в Казахстане перестали принимать российские карты. Юрист Гладких проинформировал о способах перевода денег в страну.
Эксперты рассказали, кому Россия послала сигнал и продолжит ли она бомбардировки Украины. По словам политиолога Сергея Станкевича, это предупреждение
Военкоматы решили перенести частичную мобилизацию в Свердловской области. Ранее говорилось о том, что набор пополнения в войска, которые принимают
Лариса Рубальская, которая написала для народной артистки СССР Аллы Борисовной Пугачёвой несколько композиций, среди которых всем известная песня
На днях певица Альбина Джанабаева появилась на показе дизайнера Анастасии Задориной. Снимки исполнительницы просочились в СМИ — на них экс-ВИАГру не
Ксения Собчак в своем YouTube-шоу "Осторожно: Собчак" проинформировала о финансовых пирамидах. Часть нового выпуска посвящена неудачному проекту
Несмотря на то, что Америка поставляет Украине мощное вооружение, союзные силы подошли к Артемовску и сейчас в черте города укрепляются. Поэтому ВСУ
Уже сейчас многие из политиков и военных экспертов говорят о том, что "ответка" за взрыв на Крымском мосту получилась более чем достойной. С этим
ВСУ минувшей ночью выдвинулись из Волчанска Харьковской области на юго-восток. Об этом пишет «Военное обозрение», отмечая, что ВСУ вышли также из
Крымский мост подорвали грузовиком и опалили пожаром. Российские власти и следствие оценивают ЧП, которое произошло в субботу утром, 8 октября, на
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