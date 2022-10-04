«МК»: МК: Виктор Дробыш высказался о возможной мобилизации подопечных артистов

Журналисты «МК» поинтересовались у популярного российского продюсера Виктора Дробыша, который прибыл на презентацию нового видеоклипа исполнительницы Настя IVKA, что он будет делать, если его артистам принесут из военкомата повестки.

«Если придет Носкову повестка, он воевать пойдет, будет катастрофа. Я не думал об этом, вы мне испортили вечер вопросом. Не знаю даже, если придет повестка, значит пойдут», — заявил продюсер.

Также Виктор Яковлевич откровенно признался, что певец Стас Пьеха по собственному желанию ездит по городам Донбасса, и делает это он довольно часто.

«Пока Стас Пьеха ездит на концерты на Донбасс по зову сердца. Он не соскакивает, не отмазывается, а всегда ездит, когда его позовут», — добавил Дробыш.