На защите России: военный эксперт Суконкин прокомментировал интервью Пригожина о «ЧВК Вагнера»

Российский писатель, журналист и военный эксперт Алексей Суконкин согласился со словами предпринимателя Евгения Пригожина о том, что частным военным компаниям в РФ не нужен особый правовой статус.

«Квинтэссенция такова: на защите России стоит "Вагнер", на защите "Вагнера" — стоит Пригожин», — написал обозреватель в своем Telegram-канале.

Ранее в интервью «Парламентской газете» Пригожин заявил, что дела любой компании находятся в компетенции ее владельца, а потому он сам заботится о своих сотрудниках. Поэтому бойцы «ЧВК Вагнера» могут не беспокоиться о страховании, пенсиях и иных социальных преференциях.

«Я способен самостоятельно, как и ранее, защищать «Вагнер» от нападок противников. Не вижу целесообразности, как уже сказал вам в первом вопросе, делать какую-либо правовую основу», —заявил он.

Также в ходе этого интервью Евгений Пригожин отметил, что большинство людей из числа сотрудников частной военной компании являются большими патриотами и верными защитниками своей страны.