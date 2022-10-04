Песни Меладзе и примадонны Аллы Пугачевой сняты со всех российских радиостанций

После негативных заявлений звезд российского шоу-бизнеса о проведении СВО на Украине их песни были сняты с эфиров радиостанций и музыкальных телевизионных каналов. В числе таких артистов оказались исполнительница Алла Пугачева и певец Валерий Меладзе. Об этом проинформировал редактор одной из радиостанций Москвы.

Меладзе стал одним из первых, кто разместил в соцсети пост с критикой специальной операции на Донбассе. Позже в СМИ появилась информация о том, что он уехал из России. На подобные действия решилась Пугачева, которая вместе со своим благоверный и детьми поспешила улететь в Израиль. Позже Примадонна российской эстрады с семьей перебралась в Европу, где у комика и пародиста запланирован гастрольный тур.

В конце августа Алла Борисовна вернулась в Москву, раскритиковала СВО и даже попросила включить ее в перечень иностранных агентов. Буквально через месяц после возвращения на родину Примадонна вновь улетела за рубеж с билетом в один конец, заблаговременно забрав документы наследников из первой Московской гимназии.