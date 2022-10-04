Певец SHAMAN признался поклонникам, что у него есть мечта спеть для жителей планеты из космоса

Российский певец и композитор SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал своим поклонниками о заветной мечте. Популярный нынче артист мечтает спеть для жителей планеты из космоса.

Об этом финалист телешоу «Голос» написал в своём канале в Телеграм.

Исполнитель напомнил о том, что его композиция "Улетай" попала в официальный плейлист экипажа "Роскосмоса" на МКС. Как отмечает автор-исполнитель, музыкальное произведение уже две недели звучит на орбите.

Музыкант также добавил, что мечтает лично спеть свой хит в космосе.

"Поделюсь с вами мечтой. Я хочу спеть для всех жителей нашей планеты из космоса. Уверен, что когда-нибудь это сбудется!", - написал Дронов.

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