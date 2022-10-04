Певица из РФ Лариса Долина резко отреагировала на критику её внешнего вида в соцсетях

67-летняя Лариса Долина порадовала поклонников новыми фото. Знаменитая артиста показала фанатам свой очередной модный образ. Для выхода на сцену звезда эстрады выбрала эффектный наряд: приталенный комбинезон с мини-шортами и прозрачными рукавами. Новый снимок произвел фурор.

Подписчики оставили много восторженных комментариев. Однако без хейтеров в этот раз тоже не обошлось. Долина на некоторые выпады в адрес своего внешнего вида отреагировала.

«Присмотритесь к своему отражению в зеркале! Вы не поверите, меня все устраивает!» – заявила артистка.

Надо сказать, что заслуженную артистку РФ упрекнули в том, что она молодится, из-за чего выглядит смешно.

«Зачем бабушка пытается сделать из себя девочку. Непонятно», «Доколе старуха будет молодиться?!», Была красивая, натуральная, а теперь похожа на старого подростка», - написали хейтеры..

«Да неужели?! Я должна нарядиться как старушка?! Извините, но я на нее совершенно не похожа. А вы – настоящая снобка»,- ответила Долина.





