Похудевшая на 10 килограмм Анна Седокова сообщила о проблемах со здоровьем

Анне Седоковой всего за два месяца скинула 10 килограммов. Похудела певица благодаря жесткой диете и регулярным тренировкам. Но борьба с лишним весом артистке далась нелегко. Измученный организм дал сбой.

Экс-«ВИА Гра» сообщила о проблемах со здоровьем. Два месяца Седокова не ела после шести часов вечера. Но однажды сорвалась. Исполнительница пожаловалась, что поела ночью после концерта, и это нанесло сильный удар по организму. Сперва Анна думала, что отравилась, но позже поняла, что органы, которые не привыкли есть по ночам, отблагодарили ее таким образом за сломанный режим питания.

Поговаривают, что так быстро звезда преобразилась при помощи липосакции. 39-летняя певица живет в США, где эта процедура очень популярная. Сама Седакова уверяет, что похудение – результат диеты и занятий спортом.

Переехав за океан вслед за супругом, баскетболистом Янисом Тиммой, артистка перестала давать концерты. Звезда, как видим, расслабилась, налегала на гамбургеры и картошку фри. В итоге вокалистка поправилась до 73 кило. Увидев видео Анны, хейтеры принялись критиковать и обзывать ее толстой. Певица не выдержала и твердо решила привести себя в порядок.