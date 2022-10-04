Похудевшая на 10 килограмм Анна Седокова сообщила о проблемах со здоровьем

Российская научно-исследовательская некоммерческая организация «Бюро по изучению рака» опубликовала прогноз по заболеваемости, а также смертности от
При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,
Свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала, с какими сложностями столкнулись в регионе из-за проведения частичной мобилизации. По словам
Народная артистка Украины Ани Лорак после длительного перерыва появилась на публике. После начала спецоперации артистка предпочитала молчать. Она не
Дарина Эрвин, молодая супруга продюсера и шоумена Александра Цекало, поделилась новым фото с подписчиками в соцсети. Художница выложила фотографию,
Популярная российская и советская актриса Александра Яковлева умерла 1 апреля этого года. Артистка, которой было всего 64 года, мужественно сражалась
Тайный визит на Украину министра обороны Великобритании, который обмолвился об этом соцсетях, заставил гадать, какую весть он принес в Киев и
Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет
В Пермском крае мобилизируют врачей, которые прошли ранее срочную военную службу. При этом не коснется мобилизация тех медицинских работников, без
ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского
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