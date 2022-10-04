«Произошла трагедия»: продюсер рассказал, куда пропала Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте врнезапно куда-то пропала. Наследница Аллы Пугачевой перестала появляться на публике, не общается с прессой.

В минувшие выходные артистка даже не появилась на похоронах известного танцора и исполнителя Бориса Моисеева, с которым очень тесно общалась. Поговаривают, что Орбакайте одновременно с Примадонной поспешно уехала из России.

Продюсер Дмитрий Ашуров решил прокомментировать исчезновение Кристины. По его словам, Орбакайте должна была в любом случае прийти на похороны Моисеева, которую покойный балетмейстер называл своей дочкой. Если она этого не смогла сделать, значит на это были весомые причины. Продюсер предполагает, что у 51-летней артистки сейчас очень трудный период. Дмитрий даже не исключает того, что пропала Орбакайте из-за трагедии.

«Может замешана какая-либо внутренняя личная трагедия либо серьезная болезнь», — заявил Ашуров.