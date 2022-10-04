Психолог Завгороднева указала на четкую осознанность Аллы Пугачевой при принятии решений

В своей соцсети Алла Пугачева недавно делилась кадрами с двойняшами Гарри и Лизы перед школой. Примадонна дала четко понять, что в деревенской Грязи у ее наследников все благополучно. Вот что о поведении артистки рассказала психолог Анна Завгороднева.

По словам руководителя психологического центра, Примадонна понимает, что прятать детей бессмысленно. При этом информацию о них она дает дозировано и на своих условиях. Это говорит о том, что Пугачева осознанно принимает решение.

«То, как ведут себя с детьми, «предъявляют» их общественности, говорит о четком понимании того, что никуда не деться от камер, все равно следить будут и пытаться влезть в семью. Отсюда есть некая установка: если будете получать данные о нашей семье, то на наших условиях. С этой стороны все благополучно. Никто не скрывает двойняшек, никто не демонстрирует чрезмерно их жизнь. Все знают, как выглядят дети Аллы Борисовны, где занимаются и учатся, куда ходят. Однако нет ощущения, что вся жизнь напоказ. Эти моменты говорят о сознательной позиции певицы по отношению к семье, мужу. Она хорошо понимает, на что идет и почему себя таким образом ведет», - обьяснила специалист порталу Teleprogramma.pro.