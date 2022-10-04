Собчак назвала подлостью откровения Молочникова о проблемах Варнавы с рождением ребенка

Недавнее интервью режиссера Александра Молочникова навело в Сети много шума. Общественность потрясло откровение сценариста о их отношениях с Екатериной Варнавой.

Режиссер раскрыл тайну, открывать которую его бывшая не хотела. Так, Молочников рассказал, что они с избранницей, тайно поженившись в марте, планировали уехать в США и там родить детей. По словам Александра, 37-летняя Екатерина даже планировала оставить карьеру ради будущей семьи, поскольку очень хотела забеременеть, однако у нее не получилось.

Ксения Собчак такое откровение считает подлостью. Она написала о том, какие эмоции испытала Екатерина.

«Есть режиссер Молочников, он идет на интервью, где высказывает свою гражданскую позицию. Имеет полное право. В середине беседы говорит о бывшей девушке, с которой расстался. Интимные вещи о ребенке, что она хотела детей, но что-то там не получалось. Немного позже я узнала, что Катя была не в курсе и очень не хотела, чтобы личные подробности из жизни им упоминались», — удивилась 40-летняя телеведущая.