«Становится похожей на Серёжу Зверева»: новое фото Екатерины Варнавы снова раскритиковали в Сети

Звезда Сomedy Woman в последнее время сильно изменилась. Екатерина Варнава стала похожа на «анорексичку». Кроме того, как заметили фанаты, она злоупотребляет пластикой.

Варнава, которая за последние годы сбросила 20 килограммов, не останавливается на достигнутом. Екатерина опубликовала новое фото в соцсетях, которое раскритиковали в пух и крах. Многие пользователи не узнали актрису, а большая часть вновь обеспокоилась ее здоровьем. Действительно, знаменитость «тает на глазах», а из-за экстремальной худобы стала похожа на Серёжу Зверева.

«Я вас очень сильно люблю, но вы становитесь похожи на Серёжу Зверева», - написали подписчики.

На фоне стресса из-за расставания с режиссером Молочниковым Катя могла еще больше похудеть, и только усугубить свое состояние. Другие сочли, что звезда злоупотребляет пластикой. Однако были и те, кто отметил, что ведущая заметно похорошела, стала эффектнее, привлекательнее.

Сама Екатерина на критику не реагирует. У артистки, которая подвергалась хейту с детства, выработался «иммунитет». Впрочем, сейчас у Варнавы есть много комплексов, которые являются следствием критики и с которыми она борется по сей день.