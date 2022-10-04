Телепрограмма: Пропавший с радаров Дмитрий Нагиев решил продолжить карьеру в театре

Дмитрий Нагиев, российский актер театра и кино, решил продолжить свою карьеру в театре. В настоящее время уже появились афиши с анонсами его выступлений.

Нагиев практически не появляется на телевидении. Дмитрий исчез со всех телевизионных проектов. Один лишь раз он появился в качестве ведущего КВН этой осенью. Но, как оказалось позже, замена Александра Маслякова временная.

Поклонники всеми любимого артиста обеспокоены. Они задаются вопросом, куда исчез их любимец, и не эмигрировал ли из РФ? Близкие знакомые шоумена утверждают, что он ушел в длительный академический отпуск и сейчас занимается своими проектами.

Как выяснилось, Нагиев исчез с радаров не окончательно. Всенародного любимца можно увидеть на афишах театра со спектаклем «Кыся». Так, 23 ноября Дмитрий выступит с постановкой в московском «Крокусе», а 3 декабря выйдет на сцену петербургского ДК Ленсовета. Стоимость билетов составляет от 1.5 тыс. рублей до 7 тысяч рублей, пишет Телепрограмма.