Телеведущий Соловьев не смог простить американскому репортеру злых слов о погибшем летчике РФ

В прямом эфире телеведущий Владимир Соловьев не прощает своих обидчиков. Он готов проучить их крепким словцом.

Несколько лет назад в одной программе ведущий сильно удивился злым словам американского репортера Грэга Вайнера, который в негативном ключе высказался о русском летчике. Соловьев был возмущен и раздражен:

«Грэг, попрошу покинуть студию. В день, когда хоронят человека, позволить себе такие комментарии — это неуважение к России! Это неприемлемо, не цензура. Есть какие-то рамки».

Американский журналист не стал таить обиду на оппонента. Спустя время Вайнер извинился за свои слова:

«Я преосмыслил все. Это неприемлемо, я был неправ. Принес бы еще раз свои извинения».