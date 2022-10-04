«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»

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«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»
В России
Фото из открытых источников

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России Алексея Нагина. Комментарий предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

Во вторник, 4 октября, состоится закрытый предпремьерный показ нашумевшего блокбастера о трудной работе бойцов, отдающих свой долг Родине.

«В тот момент, когда «ЧВК Вагнера» начала принимать участие в этой операции, появилась идея честно повествовать о тяжелой работе бойца во время боевых действий, аналогов которым не было за всю историю человечества. Фильм снимался непосредственно в месте, где шли бои. Артисты работали зачастую под обстрелом артиллерии противника. Основная идея фильма — это опасная работа бойцов на передовой и огромное количество факторов, влияющих на успех. И мы хотели отдать дань уважения противнику, безусловно, вымышленному», — отметил Евгений Пригожин.

 

По его словам, фильм стоит посмотреть тем, «кому не хватает попкорна и адреналина». К тому же во время съемок картины использовались только натуральные декорации, снаряды и даже кровь.

Евгений Викторович также поблагодарил бойца Алексея Нагина, соавтора фильма, который взял большую часть сцен из реальной жизни.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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