Врач-невролог Корниенко проинформировала о состоянии 68-летнего Бориса Моисеева перед смертью

Врач-невролог Светлана Корниенко решила высказаться о смерти танцора и певца Бориса Моисеева, который скоропостижно умер 27 сентября от инсульта.

«Причина смерти может быть весьма неоднозначной. К примеру, могло не справится сердце артиста или мог возникнуть повторный инсульт. Также нельзя исключать тромбоэмболию легочной артерии», - сказала эксперт.

Также доктор уточнила, мог ли покойный артист успеть нажать на тревожную кнопку, которая была установлена в его квартире концертным директором и товарищем Сергеем Горохом. В последние годы он ухаживал за Моисеевым и приезжал к нему ежеденевно, привозил еду и лекарства.

«У человека в принципе есть несколько минут, чтобы принять решение, если возникло экстренное состояние. Однако если имела место тромбоэмболия либо геморрагический инсульт, то человек зачастую моментально теряет сознание. Не успевает даже понять, что с ним происходит», - добавила врач-невролог.