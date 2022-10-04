«Всегда терпеть не могла» — Алла Пугачева обратилась к россиянам

На днях Алла Борисовна Пугачева улетела из России в Израиль. Знаменитость взяла билет в один конец. Несколько минут назад народная артистка впервые публично обратилась ко всем россиянам:

«Какое же это счастье, что меня ненавидят люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я нравилась этим людям, это значит, я зря пела, жила. Причина ясна, пускай скрежещут зубами. Они были холопами, а стали рабами».

Напомним, что знаменитость выставила на продажу свой роскошный замок в деревне Грязь за 1 миллиард рублей. Один из состоятельных представителей шоу-бизнеса предложил Примадонне приобрести особняк за 700 млн рублей, но та отказалась.

Помимо того, певица заранее забрала документы двойняшек Гарри и Лизы из элитной московской гимназии. Теперь дети Аллы Борисовной продолжат обучение за рубежом.