Журналистка Ксения Собчак показала фанатам своего двойника с британского канала SkyNews

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале фото с журналисткой британского телеканала SkyNews. Как призналась телезвезда, поклонники прислали ей этот ролик с репортеркой из-за их схожести.

«Прислали мне тут ведущую SkyNews. Что-то есть», — написала Ксения Анатольевна в личном блоге.

Ведущую зовут Софи Ридж (Sophie Ridge). Она ведет собственное шоу на канале Sky News. Женщина вовсе не похожа на скандалистку, хотя нередко попадает в неловкие ситуации. Периодически над Ридж смеётся весь интернет. Например, иногда ведущая коверкает фамилии так, что всем вокруг стыдно.

В комментариях интернет-пользователи отметили, что у двойника Собчак больше есть схожесть с представителем МИД РФ Марией Захаровой.