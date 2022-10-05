60-летняя Народная артистка Александра Захарова дала откровенное интервью

Актриса Александра Захарова, дочь знаменитого режиссера, которой в июне исполнилось 60 лет, дала откровенное интервью. Заслуженная и Народная артистка, которая родилась в Москве, всегда испытывала особенную любовь к городу.

Самое любимое место знаменитости - это театр «Ленком» и территория вокруг него:

«С приходом отца пространство это изменилось и появился знаменитым «Московский государственный театр Ленком Марка Захарова». Отец создал свой театр, кинематограф, он даже создал в Москве особенный, захаровский мир»

Актриса театра и кино призналась, что сильно ощущает духовный и энергетический подъем, когда хотя бы стоит возле «Ленкома». Александра Марковна в беседе также отметила, какое произошло чудо, когда не стало ее любимого отца, режиссера и постановщика Марка Анатольевича Захарова:

«Когда не стало отца, портрет его неожиданно появился прямо напротив театра. Возник рисунок ниоткуда, за одну ночь, как по колдовству. Он был искусственным, его создали молодые артисты «Ленкома». Я приняла это как знак свыше. Отец якобы предстал здесь, чтобы быть всегда рядом, приглядывать за театром, которому посвятил всю свою жизнь».