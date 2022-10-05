В РФ поддержавших СВО российских звезд начали лишать работы

Звезд, поддержавших СВО, начали лишать работы. Сегодня стало известно, кто из артистов в РФ связывает потерю работы со своей гражданской позицией.

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов недавно направил генпрокурору России Игорю Краснову письмо. Парламентарий утверждает, что «в последнее время случаи давления, а также прекращения сотрудничества с артистами, которые заявляют о патриотической позиции и поддерживают Донбасс, ездят на территорию спецоперации, участились. Повод для обращения - это заявление актера сериала «След» Георгия Тесли-Герасимова. Он говорит, что его уволили из проекта из-за поддержки СВО.

Активист ГРАДа, публицист Роман Антоновский, считает, что ситуация, в которой оказался Георгий, не единичный случай. Он привел в пример несколько случаев, когда поддержавшие спецоперацию артисты лишились работы без обоснованной причины.

Хиты группы «Зверобой», которая с 2014 года ездила на Донбасс, одномоментно были убраны из эфиров нескольких радиостанций. Концерт исполнителя Хаски отменили на крупной столичной площадке. На проблемы на днях также намекнул заслуженный артист РФ Василий Мищенко. Он тоже активно поддерживает Донбасс.