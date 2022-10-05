«Было бы счастье, если бы она сгинула»: Соседов предложил запретить Пугачевой въезд в РФ

Сергей Соседов негодует из-за заявления сбежавшей за рубеж Аллы Пугачевой. Музыкального критика разозлило поведение Примадонны, которая назвала недоброжелателей «холопами» и «рабами».

Историк музыки предложил запретить Пугачевой возвращаться назад в РФ, раз она себе позволяет неуважительные высказывания по отношению к россиянам.

«Мое желание — это навсегда забыть о ней, чтобы песни ее никогда нигде не звучали. Вычеркнуть из истории российской эстрады. Навсегда вычеркнуть. Чтобы она никогда назад не приезжала. Я бы закрыл ей дорогу в РФ, чтобы тут все быстро забыли о ней. О ком говорить, это ноль, пустышка», — возмутился Соседов.

Музыкальный критик сожалеет, что его мечте сбыться не суждено. По мнению телеведущего, Примадонна точно вернется на родину:

«Было бы счастьем, если бы она насовсем сгинула. Боюсь, такого счастья она не подарит, ведь нигде абсолютно она никому не нужна, помимо родной России».