Дана Борисова раскритиковала сбежавшую из РФ за границу Наталью Ветлицкую

Наталья Ветлицкая долгое время проживала за пределами Российской Федерации. Недавно певица вернулась на родину и решила, что будет заново строить свою карьеру.

Откровенно говоря, поклонники не были рады возвращению артистки. Затем певица вновь улетела в Испанию, откуда высказалась о происходящих в мире и России событиях. При этом Ветлицкая раскритиковал позицию и решение властей РФ.

Дана Борисова не могла сдержать эмоций. Телеведущая возмущена поведением звезды 90-х.

"После перерыва она снова ниоткуда появилась. Эта мадам, располневшая, неблагодарная. Наверное рассчитывала подзаработать здесь: приехала, поплакала в жилетку Андрея Малахова, что сейчас ее никто не любит", — возмутилась белокурая звезда.