Иосиф Пригожин заявил, что певица Валерия не будет давать концерты в такое непростое время

Продюсер Иосиф Пригожин заявил о том, что певица Валерия не будет давать концерты в столь непростое для страны время. При этом оспаривать позицию Лолиты, которая не хочет отменять выступления, супруг исполнительницы не собирается. У продюсера на это счет свое мнение.

Как говорит Пригожин, Валерия - это семейная певица, с веселым репертуаром. А многим россиянам сейчас никак не до веселья.

"У Валерии веселые композиции, хотя радоваться пока не получается. Время такое, что не до концертов. У организаторов также стресс. Люди сдают назад билеты, не приходят на выступления. Рискованно организовывать что-либо", - заявил Иосиф Викторович.

Напоминаем, Народная артистка РФ Валерия объявила об отмене сольных концертов в конце сентября. Как объясняет исполнительница, на такой шаг ее подтолкнуло проведение частичной мобилизации в стране и отправка российских военных в зону СВО.