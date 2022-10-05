Ксения Собчак предложила Дмитрию Певцову пойти на фронт после его обращения к мобилизованным

Телеведущую Ксению Собчак сильно возмутила речь Дмитрия Певцова, который объяснил российским мобилизованным, за что им надо идти воевать. Светская львица предложила актеру и депутату пойти на фронт после его скандального обращения.

Как считает журналистка, Певцов должен своим примером молодым людям показать важность участия в специальной военной операции на территории Украины.

Напомним, народный артист России, актер театра «Ленком», депутат Государственной Думы выступил перед призывниками. Дмитрий отметил, что на службе ребят ждут священники. Также актёр добавил, что Россия в настоящее время противостоит силам зла. Чтобы в стране не было родителя номер 1 и родителя номер 2.

По всей видимости, Ксения Анатольевна не оценила наставления Певцова.

"Это какой цинизм, а? Такие вещи произносить можно лишь тогда, когда ты сам идёшь на фронт, вместе с этими ребятами, а не сидищь в дорогом кашемировом костюме в Москве, в мягком кресле. Дмитрий Анатольевич, в окоп вам, в окоп", - возмутилась журналистка в посте в одной из соцсетей.

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