Певец Тимур Родригез оценил новое шоу «Маска. Танцы» на канале СТС

Тимур Родригез, который стал одним из членов жюри проекта «Маска. Танцы», высказался о новом шоу. Программа стартует уже скоро, 9 октября, на телеканале СТС.

Родригез является единственным из судей, кто имеет опыт рассекречивания артистов. На протяжении 3-х сезонов Тимур был членом жюри проекта «Маска» на канале НТВ, где жюри угадывало звезд по их вокалу. Но шоумен сомневается, что минувший опыт ему хоть чем-то поможет, поскольку угадывать танцующих артистов намного сложнее, чем поющих.

При этом сложно не только судьям, но и участникам из-за объемных и очень жарких костюмов, скрывающих персонажей.

«Еще интересно, как будут справляться участники. Как они будут танцевать в костюмах, я просто не представляю», — сказал певец.

Родригез добавил, что разгадывает знаменитостей пристальным вниманием. Тимур говорит, что бывают моменты, когда артист выходит на несколько секунду из роли— или во время пения проскальзывает одна нотка, или начинает отвечать в привычной ему манере.