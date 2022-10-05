Кинорежиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк в скором времени станут родителями

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Кинорежиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк в скором времени станут родителями
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Фото из открытых источников

Кинорежиссер Сарик Андреасян и его жена Лиза Моряк поделились радостной новостью. Счастливые влюбленные ждут ребенка. Об этом сегодня сообщила будущая мать.

Девушка поделилась трогательными фотографиями вместе с супругом. На снимках хорошо видно округлившийся живот Лизы. Поклонники осыпали пару своими поздравлениями, пожелав легкой беременности и родов.

Напомним, кинорежиссер сделал предложение руки и сердца своей избраннице в июне. До этого актриса снималась в нескольких  проектах Андреасяна. Торжества по случаю бракосочетания у супругов не было. При этом Лиза носит и помолвочное, и обручальное кольца. Поговаривают, что праздновать свадьбу пара планирует летом.

 У режиссера уже есть сыновья от предыдущих отношений, а актрисы радость материнства испытает впервые. 

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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