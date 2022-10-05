Константин Ивлев заставил сына «пахать» на своем реалити-шоу «Адский шеф»

На канале «Пятница!» продолжается реалити-шоу «Адский шеф». В экстремальном кулинарном проекте Константин Ивлев выходит за пределы кухни, чтобы проверить готовность участников и определить лучшего.

Главный шеф испытывает участников на прочность, стрессоустойчивость, мастерство готовкой в необычайных условиях. Стало известно, что в восьмом выпуске реалити к синей команде присоединится очередной участник. Неожиданно им стал сын шефа матвей. Парень, который повел себя дерзко и раскритиковал блюда остальных участников, поспорил со своим отцом, что справится с испытаниями и станет готовить лучше всех.

Матвей заселится в Академию шефа и станет полноправным участником проекта. Вместе с другими участниками наследник шефа пройдет немало испытаний и будет бороться за свое место под солнцем. Матвею предстоит готовить в спартанских условиях и неожиданных местах. При этом сам парень признался, что он очень рад возможности поучаствовать в кулинарном шоу «Адский шеф».



