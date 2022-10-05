Ксения Собчак призвала Бориса Корчевникова отправиться на фронт после его заявлений о Родине

Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух, мобилизоваться и отправиться на фронт.

Ранее ведущий, который давно болеет, не удержался от слез, когда смотрел на ребят, уезжающих в зону СВО. Борис разрыдался прямо в эфире, говоря ребятам о патриотизме и глядя на парней, которые попали под частичную мобилизацию. Весь в слезах Корчевников сказал, что уклонисты не люди, так как невозможно оставаться равнодушным и осознавать то, что за Родину гибнет кто-либо другой.

Собчак подняла на смех ведущего, который даже частично оглох:

«Мобилизовался Борис Корчевников после того эфира, где он расплакался от обиды за свою родину, или нет? Нет, он остался дома в окружении икон. Борис, подайте наконец-то пример, возьмите Дмитрия Певцова в его дорогом кашемировом костюме и идите в окопы, в окопы идите».

Напомним, ранее журналиста посоветовал пойти на фронт актеру и депутату Дмитрию Певцову, который красноречиво выступил перед мобилизированными москвичами.