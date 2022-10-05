Мама Наташи Королевой забыла о дочке и сблизилась с внучкой

Мама Наташи Королевой забыла о певице, а породнилась со второй дочкой и сблизилась с внучкой.

Людмила Порывай за последние полгода максимально держалась на дистанции от исполнительницы хита «Дельфин и русалка». Женщина, которая живет в Майами, четко дала понять, что не поддерживает свою родную дочь. Королева, как известно, после начала спецеоперации осталась в России. Своего зятя Порывай вообще высмеяла публично.

В США также проживает старшая дочь Людмилы Ирина Осауленко. Ранее она выступала под сценическим псевдонимом Руся. У Ирины есть двое детей - 19-летний Матвей и 17-летняя София. Порывай, которая долгое время не выкладывала снимки с наследницей, в последнее время сблизилась с Ириной. В социальных сетях можно регулярно увидеть фотографии вместе с Русей, внучкой и зятем. А вот снимков с Наташей Королевой пенсионерка практически не публикует.