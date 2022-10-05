Мария Горбань поделилась первыми впечатлениями от съемок нового шоу «Маска. Танцы»

Уже совсем скоро, а именно в в воскресенье, 9 октября 2022 года, на телеканале СТС стартует новое развлекательное шоу «Маска. Танцы».

Пять членов звездного жюри при помощи подсказок и своей интуиции будут отгадывать, кто из артистов скрывается за той или иной маской. В новой программе будут участвовать 14 российских знаменитостей. При этом артисты будут не петь, а танцевать.

Ранее уже появилась информация, что судьями проекта станут Сергей Светлаков, Егор Дружинин, Тимур Родригез, Клава Кока и Мария Горбань. Ведущим программы является Юрий Музыченко, популярный блогер, фронтмен группы The Hatters, участник команды «КликКлак».

Мария Горбань, которая взяла на себя роль судьи шоу, рассказала, что впервые она участвует в качестве жюри в подобных проектах. Актриса вспоминает, что ранее была лишь участницей подобного телепроекта. А теперь, как говорит сама артистка, она будет самым добрым членом жюри. Время покажет. Совсем скоро. Не пропустите.