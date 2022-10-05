Опальный актер Алексей Панин заявил, что считает себя украинцем

Уже несколько месяцев скандальный актер Алексей Панин вещает против России, ее властей и граждан. Скандалист и дебошир, похоже, никак не успокоится.

Находясь за рубежом, опальный актер старается всеми возможными и невозможными способами привлечь внимание коллег и соотечественников к своей персоне. На этот раз артист ощутил себя с украинцами единым народом.

Вот сейчас я точно знаю, что лично для меня, по моему восприятию, я и украинцы – один народ. А вот большая часть россиян, так называемых моих «соотечественников», для меня лично не один народ.

Стоит отметить, что звезда фильма «Жмурки» и «Солдаты» не меняет свою позицию. Панин осуждает не только правительство и патриотически настроенных коллег по шоу-бизнесу, но и россиян-патриотов. Так, на днях Алексей в очередной раз оскорбил граждан РФ. Он заявил, что у них вместо мозгов плавленный сырок.