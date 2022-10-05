Песни Бориса Моисеева исчезли с российских музыкальных стримингов

С момента преждевременной смерти известного российского артиста Бориса Моисеева прошло 9 дней. Как стало известно сегодня, творчество певца по непонятным причинам было удалено со стриминговых платформ.

Поклонники творчества Моисеева неожиданно обнаружили, что композиции безвременно ушедшего исполнителя отсутствуют на стриминговых платформах. К примеру, хиты Бориса Михайловича изъяли из таких российских площадок, как VK Музыка и Яндекс.Музыка. Остались некоторые дуэты с участием покойного артиста, да и те в ограниченном количестве – «Голубая луна», «Петербург-Ленинград», «Звездочка». Удивительно, но часть его репертуара есть на таких зарубежных платформах как «Apple Music» и «Spotify», которые после санкций прекратили партнерство в РФ.

Источники, приближенные к творчеству Бориса Моисеева, заявили, что возможно есть «проблемы с менеджментом, которого нет. Нет никого, кто бы смог заняться данным вопросом».