Российский певец Данко раскритиковал сбежавшего актера Алексея Панина за нападки на соотечественников

Скандалист и дебошир Алексей Панин, который перебрался на ПМЖ в Испанию, внимательно следит за событиями в России. Из-за рубежа актер продолжает поливать грязью соотечественников.

Своей ненависти к россиянам и осуждения специальной операции артист не скрывает. На днях Панин заявил, что у большей части граждан страны вместо мозга плавленый сырок.

Данко решил жестко ответить Алексею.

«Это некрасиво. Сидеть и из-за забора тявкать. Понимаю, если он бы вышел к воротам ФСБ, облил себя бензином и поджег в знак протеста. Или если бы прибил себе гениталии к брусчатке на Красной площади. Или если бы пошел на баррикады и вещал все это. А человек долбится ногой в задницу, он не имеет права рот открывать! У него узкий фарватер – порнофильмы в Зимбабве, это в лучшем случае. Вообще-то, по нем давно плачет тюрьма за такие растления, ниже плинтуса это!», - сказал певец.

Также музыкант добавил, что «расценивать высеры этого недочеловека» не нужно:

«Зачем слушать каждую какашку и обращать на нее внимание? Ее надо смыть и навсегда забыть»