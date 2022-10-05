Певица Алла Пугачева сообщила, что она счастлива, что её ненавидят

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Певица Алла Пугачева сообщила, что она счастлива, что её ненавидят
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Фото из открытых источников

Примадонна российской эстрады заявила, что она очень счастлива от того, что ее ненавидят. 73-летняя звезда эстрады впервые вышла на связь с многомиллионной аудиторией после своего поспешного отъезда из России.

Напомним, Алла Борисовна выставила на продажу свой шикарный большой замок за один миллиард рублей. Также Пугачева предусмотрительно забрала все документы детей из московской школы. Несколько дней после полета Пугачева молчала, но затем, видимо, не сдержалась и написала гневный пост в адрес недоброжелателей. Как сказала артистка в громком заявлении, ее ненавидят те люди, к которым она испытывает аналогичные чувства, что не может не радовать. Также певица добавила, что она не обращает внимания на негативные высказывания и хейт в ее адрес.

Это высказывание навело много шума в Сети и, пожалуй, стало главной темой для обсуждения в последние дни. На Пугачеву вылили тонну грязи не только обычные граждане, но и знаменитости, ее коллеги по сцене, политики. Пользователи возмущены таким посылом, и оставили под постом Примадонны гневные комментарии.

В Генпрокуратуру даже послали обращение с просьбой проверить Аллу Борисовну. Автор обращения, руководитель Федерального проекта по борьбе с коррупцией и безопасности, увидел в публикации действия по "возбуждению ненависти и вражды, унижению человеческого достоинства".

Также пост артистки подтолкнул на активные действия депутата Виталия Милонова, который решил ходатайствовать о лишении Пугачевой всех званий.

Но, есть те, кто встал на сторону Пугачевой. Это, Олег Тиньков, Анастасия Цветаева, Ксения Собчак.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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