Певица Анна Семенович рассказала обо всех своих пластических операциях

Внешность певицы Анны Семенович всегда обсуждали. Но внешний вид экс-участницы группы «Блестящие» в последнее время обсуждают еще больше.

Артистка открыла рубрику «Вопрос-ответ» в своей соцсети, где откровенно рассказала подписчикам обо всем, что интересует. Анна призналась, что она обращалась к пластическим хирургам дважды. Семенович заявила, что сделала липосакцию рук и подбородка. На такой шаг пышногрудую артистку сподвигло желание получить быстрый результат.

Менять свое питание и заниматься спортом —это путь, по которому немного знаменитостей хочет идти. Вспомните недавние операции Славы или Лолиты. Получается, что преображение звезд все чаще является результатом хирургического вмешательства.

Исполнительница подчеркнула, что пластика в нынешнее время смущать никого не должна. Да и бояться нечего, главное - хороший врач с золотыми руками:

«Бояться сейчас нечего. Главное — это проверить свое здоровье перед операцией, а также найти хорошего врача».