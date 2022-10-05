Певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и смутила фанатов голой грудью

Американская исполнтельница Бритни Спирс снова снялась топлес. Звездная блондинка смутила фанатов не только голой грудью, но и новой прической.

Видеоролик Бритни опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; которая принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенаной на территории нашей страны). 40-летняя певица разметила видео, в котором позирует на пляже в розовых трусах. При этом спирс прикрывая руками свою обнаженную грудь.

Звезда дополнила образ черными солнцезащитными очками и шляпой. Из-под головного убора видны короткие пряди, собранные в хвост. «Я отрезала волосы... Пока не хочу их показывать!!!» — подписала публикацию артистка.

Стоит заметить, что новый пост артистки набрал более 300 тысяч лайков. Многие из поклонников в очередной раз выразили свое беспокойство по поводу поведения певицы, о чем массово написали в комментариях под роликом.