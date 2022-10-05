Певица Валерия впервые вышла на связь из больницы после отмены всех концертов в РФ

Вскоре после вынужденной отмены концертов, запланированных в городах РФ, известная российская певица Валерия столкнулась с проблемами со здоровьем. Из-за недуга знаменитость оказалась на больничной койке.

Впервые после отмены выступлений Валерия вышла на связь с поклонниками. На своей странице в соцсети 54-летняя супруга продюсера Иосифа Пригожина написала, что была вынуждена обратиться за квалифицированной помощью к врачу-остеопату. Проблему со здоровьем певица не озвучила. При этом эстрадная артистка поспешила успокоить своих многочисленных поклонников.

«Пришла "починить" себя к волшебнику-остеопату. Вышла совершенно иным человеком», — подписала исполнительница фото, сделанное в кабинете остеопата.

Судя по всему, Валерия часто наведывается к знакомому специалисту в этот медицинский центр.