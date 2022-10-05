Писатель и журналист Захар Прилепин назвал Андрея Макаревича глупым и неумным стариком

Писатель и журналист Захар Прилепин назвал лидера рок-группы «Машина Времени» Андрея Макаревича «глупым, неумным, на себя много берущим стариком».

По словам публициста, люди, которые придерживаются подобных взглядов, уверены, что они это «соль земли русской», а всех остальных не считают за людей. Прилепин также говорит, что у Андрея Макаревича уже 30 лет не было нормальных песен.

У Макаревича, как у других людей, разделяющих его взгляды, такое мнение, что они соль русской земли, что они интеллигенция, а остальных за людей не считают. При этом его заслуги перед культурой России давние. Никаких нормальных песен у него нет лет так 30. Был такой советский певец Макаревич, хорошие хиты про скворца когда-то сочинял. Сейчас эта тема закрыта. Это глупый, неумный старик, на себя много берущий, — сказал Прилепин.

Также писатель отметил, что участники коллектива «Машина Времени» прекрасно понимают, что их лидер становится невменяем.