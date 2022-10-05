Подруга Пугачевой рассказала, отразилась ли разница в 27 лет на браке певицы с Максимом Галкиным*

Близкая подруга певицы Алла Пугачевой Любовь Аксенова рассказала правду о разнице в возрасте между 73-летней артисткой и ее 46-летним супругом юмористом Максимом Галкиным*.

Примадонна, как известно, старше пародиста на 27 лет. По словам подруги, такая разница в возрасте наталкивает на иные отношения. Аксенова считает, что разница в 27 лет дала отголосок в отношениях Аллы Борисовной и супруга. Как минимум, Примадонна российской эстрады старается всегда поддерживать избранника.

"Когда мужчина существенно моложе, то женщина его воспринимает как сына, как друга. Это уже совершенно другие отношения! Это родные люди, этого человека не продашь. А еще двое детей, огромным трудом заработанные!" — сказала Любовь.





* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.