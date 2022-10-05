Подруга Пугачевой рассказала, отразилась ли разница в 27 лет на браке певицы с Максимом Галкиным*

Image 16+
Подруга Пугачевой рассказала, отразилась ли разница в 27 лет на браке певицы с Максимом Галкиным*
Знаменитости
Фото из открытых источников

Близкая подруга певицы Алла Пугачевой Любовь Аксенова рассказала правду о разнице в возрасте между 73-летней артисткой и ее 46-летним супругом юмористом Максимом Галкиным*.

Примадонна, как известно, старше пародиста на 27 лет. По словам подруги, такая разница в возрасте наталкивает на иные отношения. Аксенова считает, что разница в 27 лет дала отголосок в отношениях Аллы Борисовной и супруга. Как минимум, Примадонна российской эстрады старается всегда поддерживать избранника.

"Когда мужчина существенно моложе, то женщина его воспринимает как сына, как друга. Это уже совершенно другие отношения! Это родные люди, этого человека не продашь. А еще двое детей, огромным трудом заработанные!" — сказала Любовь.


* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Опальный актер Алексей Панин заявил, что считает себя украинцем

Сегодня, 18:15

Мама Наташи Королевой забыла о дочке и сблизилась с внучкой

Сегодня, 18:11

Певица Валерия впервые вышла на связь из больницы после отмены всех концертов в РФ

Сегодня, 17:50

Подруга Пугачевой рассказала, отразилась ли разница в 27 лет на браке певицы с Максимом Галкиным*

Сегодня, 14:16

Константин Ивлев заставил сына «пахать» на своем реалити-шоу «Адский шеф»

Сегодня, 14:05

Российский певец Данко раскритиковал сбежавшего актера Алексея Панина за нападки на соотечественников

Сегодня, 13:42

Тяжелобольной муж 37-летней Лены Катиной нежно поздравил супругу с днем рождения

Сегодня, 13:32

Иосиф Пригожин заявил, что певица Валерия не будет давать концерты в такое непростое время

Сегодня, 13:29

Дана Борисова раскритиковала сбежавшую из РФ за границу Наталью Ветлицкую

Сегодня, 11:22

Кинорежиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк в скором времени станут родителями

Сегодня, 11:19

«Было бы счастье, если бы она сгинула»: Соседов предложил запретить Пугачевой въезд в РФ

Сегодня, 11:03

Алла Пугачева резко ответила на критику в свой адрес: «Были холопами, стали рабами»

Сегодня, 10:29

Певица Бритни Спирс снялась топлес на пляже и смутила фанатов голой грудью

Сегодня, 10:20

Продюсер Бориса Моисеева назвал слухами информацию об убийстве эстрадного артиста

Сегодня, 10:03

60-летняя Народная артистка Александра Захарова дала откровенное интервью

Сегодня, 09:02

Певец Тимур Родригез оценил новое шоу «Маска. Танцы» на канале СТС

Сегодня, 09:00

«Произошла трагедия»: продюсер рассказал, куда пропала Кристина Орбакайте

Вчера, 23:22

Певец SHAMAN признался поклонникам, что у него есть мечта спеть для жителей планеты из космоса

Вчера, 23:12

«Холопы» и «рабы». Алле Пугачевой не подошел народ?

Вчера, 22:57

Критикующий Цискаридзе актер Садальский допустил свой отъезд из РФ

Вчера, 22:47

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • 3-10-2022, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол
  • 2-10-2022, 19:08

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил, что в силовом блоке РФ намечается раскол

Бывший министр ДНР Игорь Стрелков заявил о том, что в силовом блоке РФ намечается раскол. Так он прокомментировал высказывание главы Чечни Рамзана

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы
  • 2-10-2022, 19:55

Доктор Мясников рассказал о популярных лекарствах, из-за которых выпадают волосы

Доктор и телеведущий Александр Мясников назвал причины выпадения волос. Известный специалист перечислил лекарства, из-за которых человек теряет

Леонид Каневский признался, что зашифровал важное послание в комедии «Бриллиантовая рука»
  • 3-10-2022, 09:11

Леонид Каневский признался, что зашифровал важное послание в комедии «Бриллиантовая рука»

Советский фильм "Бриллиантовая рука", снятый в далеком 1968 году, хранит в себе много тайн и малоизвестных фактов, о которых не догадывались даже те,

Актриса Юлия Меньшова призналась, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»
  • 3-10-2022, 13:20

Актриса Юлия Меньшова призналась, что ей предлагали вернуться в «Сегодня вечером»

Актриса Юлия Меньшова откровенно рассказала, что ей предлагали вернуться в шоу «Сегодня вечером». 53-летняя артистка отказалась. О причинах отказа

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • 3-10-2022, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Новости партнеров
Новости партнеров
«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области
  • 2-10-2022, 22:44

«Известия»: Сильные взрывы наблюдаются во всех районах Кременной в Луганской области

ВСУ (Вооруженные силы Украины) обстреливают город Кременная в Луганской области. В населенный пункт стянуты союзные войска с краснолиманского

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области
  • 2-10-2022, 21:48

ВСУ начали мощное наступление в направлении Берислава в Херсонской области

ВСУ перешли в мощное наступление в Херсонской области. Об этом сообщили военкоры издания «Русская весна» в Телеграмм-канале «Операция Z». По данным с

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
  • Сегодня, 11:02

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На

МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной
  • 2-10-2022, 20:03

МК: Рожин проинформировал об реальной обстановке у Кременной

Военный аналитик Борис Рожин рассказал о реальной обстановке у Кременной (Северодонецкий район, Луганская область). По словам российского