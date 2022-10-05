Продюсер Бориса Моисеева назвал слухами информацию об убийстве эстрадного артиста

После похорон Бориса Михайловича Моисеева появились слухи, будто смерть эстрадного певца произошла в результате преднамеренного убийства. Брат артиста Маркс Толкач заподозрил, что к кончине родственника может быть причастен его товарищ и директор Сергей Горох.

Как рассуждает Маркс, якобы Сергей не сразу сообщил всем о том, что Борис Михайлович ушел из жизни. По словам Толкача, у Гороха могли быть свои весомые причины добиваться смерти балетмейстера.

Впрочем, сам арт-директор слухи об убийстве артиста называет бредом. В беседе с журналистами мужчина уверенно заявил, что прошло более недели после смерти Бориса, но он не располагает никакой информацией об заведенном уголовном деле по факту преднамеренного убийства.

«Я такие новости не видел, думаю, это чисто бред. У меня нет такой информации, честно говоря. Это полный бред. Пока ничего не слышал, а завтра девять дней», - заявил друг покойной звезды.