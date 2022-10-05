Стало известно, кто заменит ведущего в телешоу «Ледниковый период» Алексея Ягудина

Алексей Ягудин был бессменным ведущим телевизионного шоу «Ледниковый период» с 2012 года. В этом году он мог бы отметить десятилетие должности на «Первом канале».

Однако, как выяснилось, недавно продюсер развлекательно-спортивного проекта Илья Авербух сообщил, что Ягудин в новом сезоне вести программу не будет. При этом о том, кто станет соведущим чемпионки Алины Загитовой, он не сообщил, пообещав раскрыть тайну немного позже.

Однако сегодня источник, знакомый со съемками ледового шоу, проговорился. По его словам, пару Загитовой составит новая олимпийская чемпионка, которая взяла золотую медаль на ОИ-2022 в фигурном катании. Вместе с Алиной «Ледниковый период» будет вести Анна Щербакова.

Также в шоу примет участие жена Авербуха. Елизавета Арзамасова выступит в паре с Никитой Кацалаповым.