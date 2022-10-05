Тяжелобольной муж Лены Катиной нежно поздравил супругу с 37-летием

Экс-солистка популярной группы «Тату» Лена Катина вышла замуж за любимого мужчину - влиятельного бизнесмена Дмитрия Спиридонова. В отношениях супруги состоят недавно, но чувства между ними довольно сильные.

Прискорбно, что на пути к личному счастью стала препятствием тяжелое испытание. Мужчина признался, что борется с онкологической болезнью. К счастью, болезнь удалось обнаружить на ранней стадии, поэтому после непродолжительного лечения Спиридонов вошел в ремиссию. Теперь у супруга Лены хорошие шансы победить полностью заболевание, хотя рецедив рака также нельзя исключать.

Дмитрий, который находится в отличном расположении духа, трогательно поздравил любимую жену с днем рождения. Вчера, 4 октября, Лене исполнилось 37 лет. Предприниматель нежно и красиво обратился к имениннице. Спиридонов, который в очередной раз признался Катиной в любви, назвал избранницу «своим сладким сахаром».