Ведущий шоу «Маски» Вячеслав Макаров признался, что финальное слово всегда остается за ним

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров выступил с весьма неожиданным признанием касательно выбора одежды. Ведущий отметил, что всегда последнее слово остается за ним.

Напомним, сегодня, 5 октября в Москве Вячеслав Макаров стал одним из гостей на двенадцатой Церемонии вручения престижной премий "Fashion People Awards". Во время вручения наград каждый из российских звезд высказывался касательно своего отношения к трендам, моде и выбору одежды.

Неожиданно для всех телеведущий заявил, что не любит пользоваться услугами различных стилистов. Он предпочитает одеваться самостоятельно, на свой вкус.