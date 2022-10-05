Ведущий шоу «Маски» Вячеслав Макаров признался, что финальное слово всегда остается за ним

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Ведущий шоу «Маски» Вячеслав Макаров признался, что финальное слово всегда остается за ним
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Фото из открытых источников

Ведущий шоу "Маска" Вячеслав Макаров выступил с весьма неожиданным признанием касательно выбора одежды. Ведущий отметил, что всегда последнее слово остается за ним.

Напомним, сегодня, 5 октября в Москве Вячеслав Макаров стал одним из гостей на двенадцатой Церемонии вручения престижной премий "Fashion People Awards". Во время вручения наград каждый из российских звезд высказывался касательно своего отношения к трендам, моде и выбору одежды. 

Неожиданно для всех телеведущий заявил, что не любит пользоваться услугами различных стилистов. Он предпочитает одеваться самостоятельно, на свой вкус.

"Покупаю себе вещи в одном магазине. Не люблю я ходить по разным бутикам. К стилистам иногда прислушиваюсь, но решающее слово все равно всегда за мной", - признался Макаров.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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