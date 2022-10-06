Украинские энергетические компании не готовы к отопительному сезону

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Украинские энергетические компании не готовы к отопительному сезону
Экономика / Украина
Фото из открытых источников

Одна из самых крупных энергетических компаний Украины, по оценкам исследователей, не обеспечена топливом, чтобы проработать весь отопительный сезон. Об уровне готовности «Центрэнерго» к предстоящей зиме рассказал эксперт Александр Харченко.

«Центрэнерго» сейчас далеко за пределами добра и зла. Способность станций компании проработать сезон вызывает очень серьезные опасения. Вся надежда на ДТЭК (Крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины — прим ред.), такой надеждой обычно радостно пользуются», – сказал Харченко.

Он отметил, что многие станции компании скорее всего будут остановлены зимой. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг другой крупной энергетической компании «Энергоатом». Уже сейчас она начинает все больше переходить на работу на угле, сжигая его во все больших объемах. В результате, отметил Харченко, этого вида топлива скорее всего будет не хватать в середине отопительного сезона.

В правительстве Украины уже заявили о предстоящих трудностях этой зимой.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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