Украинские энергетические компании не готовы к отопительному сезону

Одна из самых крупных энергетических компаний Украины, по оценкам исследователей, не обеспечена топливом, чтобы проработать весь отопительный сезон. Об уровне готовности «Центрэнерго» к предстоящей зиме рассказал эксперт Александр Харченко.

«Центрэнерго» сейчас далеко за пределами добра и зла. Способность станций компании проработать сезон вызывает очень серьезные опасения. Вся надежда на ДТЭК (Крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины — прим ред.), такой надеждой обычно радостно пользуются», – сказал Харченко.

Он отметил, что многие станции компании скорее всего будут остановлены зимой. Аналогичная ситуация сложилась и вокруг другой крупной энергетической компании «Энергоатом». Уже сейчас она начинает все больше переходить на работу на угле, сжигая его во все больших объемах. В результате, отметил Харченко, этого вида топлива скорее всего будет не хватать в середине отопительного сезона.

В правительстве Украины уже заявили о предстоящих трудностях этой зимой.