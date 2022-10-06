В американских СМИ появились сообщения, что спецслужбы страны после проведения расследования подозревают политические власти Украины в организации покушения на Дарью Дугину. Об этом написала газета New York Times, указывая в качестве источника членов американкой администрации.

По их заявлению политические власти США ничего не знали об организации этого покушения, после его проведения обозначили официальной Украине отрицательное отношение к нему. Издание указывает, что американские службы никак не участвовали в подготовке убийства, не сообщали никакой информации украинцам.

Киевский режим отрицает свою причастность к взрыву машины, в которой находилась Дарья Дугина. Следственный комитет России расследует возбужденное уголовное дело.