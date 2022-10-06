Власти США полагают, что убийство Дарьи Дугиной организовала Украина

Image 16+
Власти США полагают, что убийство Дарьи Дугиной организовала Украина
В Мире
Фото из открытых источников

В американских СМИ появились сообщения, что спецслужбы страны после проведения расследования подозревают политические власти Украины в организации покушения на Дарью Дугину. Об этом написала газета New York Times, указывая в качестве источника членов американкой администрации.

По их заявлению политические власти США ничего не знали об организации этого покушения, после его проведения обозначили официальной Украине отрицательное отношение к нему. Издание указывает, что американские службы никак не участвовали в подготовке убийства, не сообщали никакой информации украинцам.

Киевский режим отрицает свою причастность к взрыву машины, в которой находилась Дарья Дугина. Следственный комитет России расследует возбужденное уголовное дело.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Власти США полагают, что убийство Дарьи Дугиной организовала Украина

Сегодня, 14:38

Политолог Кедми объяснил, почему Польша не присоединит украинские земли

4-10-2022, 18:53

Илон Маск считает, что обострение ситуации на Украине принесет вред многим государствам

4-10-2022, 14:58

«МК»: «Современный Нострадамус» из Бразилии проинформировал о начале Третьей мировой войны

3-10-2022, 23:02

Bloomberg: Нет признаков того, что Европа предоставит Украине новую партию тяжелого вооружения

27-09-2022, 12:08

«Наша Нива»: в Белоруссии силовики отслеживают скрывающихся от мобилизации россиян

22-09-2022, 17:18

В WSJ заявили, что мобилизованные России не повлияют на ход СВО до наступления зимы

22-09-2022, 17:08

Foreign Policy спрогнозировало, что будет, если Украина «загонит Путина в угол»

18-09-2022, 14:18

The Washington Times: заявление Путина и Си Цзиньпина напугало США

16-09-2022, 14:40

CNN: Столтенберг призвал страны НАТО ускорить производство вооружения

15-09-2022, 22:42

Канцлер Шольц заявил Путину, что решение начать СВО на Украине было ошибкой

14-09-2022, 21:06

DPA: в Берлине отменили совместную пресс-конференцию Олафа Шольца и Дениса Шмыгаля

3-09-2022, 21:39

The New York Times: Россия недовольна полученными от Ирана ударными БПЛА

30-08-2022, 10:23

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

18-08-2022, 08:48

На сайте Пентагона исчез текст об ударе ВС Украины по военному аэродрому «Саки» в Крыму

14-08-2022, 08:53

Турция поставила Украине крупную партию бронеавтомобилей MRAP BMC Kirpi 4x4

9-08-2022, 12:23

Колонна из 10 высокоточных ракетных систем Himars замечена в Румынии в 85 километрах от границы с Украиной

9-08-2022, 09:58

Вавилов заявил о возможном начале Японией СВО против РФ из-за военного союза с КНР

8-08-2022, 09:18

Илон Маск предложил амнистировать американских наркоторговцев

6-08-2022, 06:48

Яков Кедми: коллективный Запад безоговорочно проиграл информационную войну России

29-07-2022, 22:28

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • 3-10-2022, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов
  • Сегодня, 10:59

В нескольких районах Екатеринбурга раздались мощные звуки стрельбы и взрывов

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы
  • Вчера, 11:02

Ярославский военком рассказал, сколько мобилизованных они отправят на сборы

Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ
  • 3-10-2022, 19:20

Перечислены болезни, по которым могут дать отсрочку от частичной мобилизации в РФ

При наличии некоторых заболеваний мобилизованных мужчин признают негодными к прохождению службы. Болезни, дающие отстрочку от частичной мобилизации,

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине
  • Вчера, 22:42

Собчак предложила Корчевникову отправиться на фронт после его заявлений о Родине

Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,

Алла Пугачева резко ответила на критику в свой адрес: «Были холопами, стали рабами»
  • Вчера, 10:29

Алла Пугачева резко ответила на критику в свой адрес: «Были холопами, стали рабами»

Примадонна российской эстрады заявила, что она очень счастлива от того, что ее ненавидят. 73-летняя звезда эстрады впервые вышла на связь с

Новости партнеров
Новости партнеров
В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили
  • Вчера, 10:53

В Свердловской области мобилизованных вернули домой в тот же день, что и отправили

В Свердловской области мобилизованные мужчины остались дома после призыва. Призывников вернули домой в тот же день, что и отправили. Родные

Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска
  • 4-10-2022, 11:19

Мобилизованный из Красноярска неожиданно скончался в военной части Омска

Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске. "Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»
  • 4-10-2022, 21:48

«Только натуральные декорации, снаряды и кровь»: Пригожин о фильме «Лучшие в аду»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации
  • 4-10-2022, 23:09

Журналист КП выяснил, как мошенники зарабатывают на частичной мобилизации

Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.