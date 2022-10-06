Военный эксперт Тимошенко озвучил причину стягивания резервов ВСУ в Запорожскую область

В последние дни военкоры и некоторые официальные лица выказывают большую обеспокоенность в связи с тем, что ВСУ подтягивают свои резервы и боевую технику на запорожское направление. Многие опасаются, что Украина, которая сейчас владеет инициативой на театре боевых действий, повторит свой успех. А ВС РФ окажутся в таком же неприятном положении, как на харьковском, лиманском и херсонском направлении.

Опасения отчасти разделяет и военный эксперт Михаил Тимошенко.

Причиной, почему ВСУ стягивают резервы на Запорожье, он называет стратегическую важность направления. Поэтому сюда бросаются большие силы.

ВСУ, очевидно, намерены выйти на Мелитополь и Мариуполь и рассечь южный фронт с выходом к морю.

«Это попытка рассечь наш южный фланг, выйти на Мелитополь, на Мариуполь, в общем, к морю. Что они получают от этого? Во-первых, Херсон отсечен, группировку мы снабжать не можем», - приводят слова Тимошенко «Известия».

Эксперт предположил, что украинские подразделения в ходе наступления попробуют вернуть под контроль Украины и Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее СМИ со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщили, что количество вылетов украинской боевой авиации начало превышать показатели российских ВКС.