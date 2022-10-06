76-летний Владимир Пресняков рассказал, на какие жертвы он пошел ради сына

76-летний Владимир Пресняков признался, что он за многое благодарен сыну. Особенно за то, что уже много лет благодаря Владимиру и внуку Никите, он может общаться с талантливыми молодыми исполнителями, которые серьезно относятся к музыке.

Но Преснякову-младшему также есть за что поблагодарить пожилого отца. Как выяснилось, его родитель пошел на большие жертвы и ушел из своей группы, чтобы сыну стало спокойнее.

Как признался музыкант, ради наследника он был готов на все:

«Я был готов был пожертвовать всем ради Владимира. Однажды он попросил сыграть у него на концерте. Это для него было необходимо и очень важно. Я ушел из группы, стал гастролировать вместе с ним. Он чувствовал себя спокойно».

Между прочим, Пресняков-младший заговорил о личном относительно недавно. Он неожиданно признался, что чувствует чувство вины по отношению к 31-летнему сыну Никите.