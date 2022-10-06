76-летний Владимир Пресняков рассказал, на какие жертвы он пошел ради сына

Жители сразу нескольких районов города Екатеринбурга сообщили о мощных звуках стрельбы и сильных взрывах. Они были настолько сильными, что на рядом
Украинские войска обладают на данный момент превосходством, заявил бывший министр ДНР Игорь Стрелков. В соцсети ВКонтакте на своей страничке он
Игорь Гостев, областной военный комиссар, рассказал, сколько человек они отправят на сборы по частичной мобилизации из районов Ярославля. На
Дмитрий Певцов дал интервью интернет-изданию "Радиоточка ОСН". Актер и депутат прокомментировал свое отношение к российскому ТВ. По словам
Примадонна российской эстрады заявила, что она очень счастлива от того, что ее ненавидят. 73-летняя звезда эстрады впервые вышла на связь с
Ксения Собчак снова отличилась скандальным заявлением. Журналистка посоветовала тяжелобольному Борису Корчевникову, который стремительно теряет слух,
В Свердловской области мобилизованные мужчины остались дома после призыва. Призывников вернули домой в тот же день, что и отправили. Родные
Житель Красноярская, призванный на службу, неожиданно скончался в военной части в Омске. "Сотрудниками агентства забрано тело Дмитрия из морга. Есть
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал корреспонденту Russia News о своем фильме «Лучшие в аду», созданном при участии Героя России
Мошенники продолжают обманывать россиян. После объявления частичной мобилизации в прицел попали граждане, которые желают избежать военной службы.
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