Бежавший от мобилизации Никита Пресняков оставил жену Алену Краснову в России

По поводу местонахождения внука Примадонны Аллы Пугачевой ходит много слухов в Сети. Одни источники утверждают, что он вместе с женой уехал в США, а другие уверяют, что музыкант остался в России.

Буквально на днях стало известно о том, что рок-певец направился в Литву. Никита убежал из страны, опасаясь быть призванным в рамках активного проведения частичной мобилизации.

Судя по всему, Пресняков-младший оставил супругу в России. Алена Краснова тем временем не скучает. Девушка весело провела время на дне рождения своей подруги-фотографа в Подмосковье. На вечеринке было немало блогеров, также заметили на торжестве рэпера ST. При этом Алена молчит. Она не рассказывает, где сейчас находится ее знаменитый супруг.

Напомним, что Никита и Алена поженились летом 2017 года. Супруги, по всей видимости, не торопятся становиться родителями, живут в свое удовольствие и часто утраивают вечеринки в подмосковном замке Пугачевой.